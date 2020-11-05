الانتخابات الأمريكية.. ترامب: انتصار قانوني كبير في بنسلفانيا

سكاي نيوز عربية _ قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه حقق انتصارًا قانونيًا كبيرًا في ولاية بنسلفانيا. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج جاء ذلك في تغريدة كتبها الرئيس الأمريكي عبر موقع التغريدات القصيرة (تويتر). اضغط لتحميل العدد التاسع والستون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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