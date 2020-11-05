أرباح شركة جنرال موتورز تفوق التوقعات في الربع الثالث من 2020

سي إن بي سي _ أعلنت شركة جنرال موتورز الخميس 5 نوفمبر عن أرباح الربع الثالث التي فاقت توقعات وول ستريت، وذلك بفضل شاحناتها وسيارات الدفع الرباعي ذات الربحية العالية في أمريكا الشمالية.

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قفزت أسهم شركة صناعة السيارات بأكثر من 7% خلال تداول ما قبل السوق قبل أن تتراجع إلى 1% في منتصف النهار.

ربحية السهم المعدلة: 2.83 دولار أمريكي، مقابل 1.38 دولار أميركي متوقع، بناءً على متوسط تقديرات المحللين التي جمعتها Refinitiv.

الإيرادات: 35.48 مليار دولار أمريكي، مقابل 35.51 مليار دولار أميركي المتوقعة.

رفضت الشركة إعطاء توجيهات أرباح جديدة للعام، مستشهدة بعدد من “القطع المتحركة” مثل التحفيز المحتمل ووباء فيروس كورونا.

قالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، إن الربع الرابع من غير المتوقع أن يكون قويًا مثل الربع الثالث.

وقللت من احتمالية أن تؤدي النتائج غير المؤكدة للانتخابات الرئاسية إلى الإضرار بالمبيعات لبقية العام.

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