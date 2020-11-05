الاحتياطي الفيدرالي يثبت الفائدة ويحذر من المخاطر على الآفاق الاقتصادية

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وكالات _ أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض قصير الأجل عند مستواها الحالي دون تغيير، في خطوة تتوافق مع التوقعات على نطاق واسع، لكنه حذر من تداعيات الوباء على آفاق الاقتصاد.
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وأوضح بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي الأمريكي ، أنه قرر تثبيت معدل الفائدة عند نطاق يتراوح بين صفر إلى 0.25%.
وجاء قرار صناع السياسة في الولايات المتحدة بشأن معدل الفائدة بالإجماع، وفقًا للبيان.
وأوضح الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي والتوظيف يستمران في التعافي لكنهما دون المستويات المسجلة في بداية العام الجاري قبل تفشي وباء “كوفيد-19”.
وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح: “ستستمر أزمة الصحة العامة الجارية في التأثير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القريب”.
وتابعت: “كما ستُشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط”، مع الإشارة إلى أن مسار الاقتصاد سيعتمد بشدة على مسار الفيروس.
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