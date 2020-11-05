الاحتياطي الفيدرالي يثبت الفائدة ويحذر من المخاطر على الآفاق الاقتصادية

وكالات _ أبقى ​بنك الاحتياطي الفيدرالي​ تكاليف الاقتراض قصير الأجل عند مستواها الحالي دون تغيير، في خطوة تتوافق مع التوقعات على نطاق واسع، لكنه حذر من تداعيات الوباء على آفاق الاقتصاد.

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وأوضح بيان ​السياسة النقدية​ الصادر عن المركزي الأمريكي ، أنه قرر تثبيت معدل الفائدة عند نطاق يتراوح بين صفر إلى 0.25%.

وجاء قرار صناع السياسة في ​الولايات المتحدة​ بشأن معدل الفائدة بالإجماع، وفقًا للبيان.

وأوضح الفيدرالي أن ​النشاط الاقتصادي​ و​التوظيف​ يستمران في التعافي لكنهما دون المستويات المسجلة في بداية العام الجاري قبل تفشي وباء “كوفيد-19”.

وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح: “ستستمر أزمة الصحة العامة الجارية في التأثير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القريب”.

وتابعت: “كما ستُشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط”، مع الإشارة إلى أن مسار الاقتصاد سيعتمد بشدة على مسار الفيروس.

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