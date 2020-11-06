الأهلي كابيتال تستحوذ على 94.5% من مستشفى الندى زايد

دوت الخليج – أعلنت شركة الأهلي كابيتال القابضة (ACH) – الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري- عن الانتهاء من كافة إجراءات عملية الاستحواذ على نسبة 94.5% من أسهم مستشفى الندى زايد.

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وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال القابضة، إن الاستحواذ على مستشفى الندى امتداد للأنشطة التي تستهدفها شركة الأهلي كابيتال القابضة لدعم وتنمية مجال الرعاية الصحية في مصر من خلال الاستثمار في مستشفى رائدة في هذا المجال تتمتع بعلامة تجارية متميزة بحيث تصبح ركيزة أساسية في منصة الرعاية الصحية المزمع إقامتها تحت إدارة الشركة.

وأوضح أن منصة الرعاية الصحية ستضم تحت مظلتها شركة الأهلي للخدمات الطبية القائمة على إدارة العلاج الطبي لأكثر من 200 ألف مستفيد وكذا مستشفى المقطم، إضافة إلى عيادات صحة والتي وصل عددها حاليا الى 5 عيادات، وكذلك شركة لإدارة الصيدليات.

وأشار عكاشة، إلى أن الاستحواذ على مستشفى الندى يعد هو الخطوة الأولى للأهلي كابيتال التي تمهد بشكل إيجابي لاستراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خاصة في المجال الطبي والرعاية الصحية.

وأكد عكاشة على الدور الحيوي لشركة الأهلي كابيتال القابضة خلال الفترة السابقة، والتي يبلغ رأسمالها 5 مليار جنيه وتتجاوز استثماراتها 9 مليار جنيه، في مجالات البتروكيماويات ومواد البناء والخدمات الطبية والخدمات المالية غير المصرفية وغيرها.

من جانبه أكد الدكتور عمر عبد العزيز، الذى احتفظ بمساهمته في المستشفى كشريك مؤسس ورئيس مجلس إدارة مستشفى الندى – زايد، اعتزازه بتعاون الأهلي كابيتال مع المستشفى للمساهمة في دفع عجلة نموها واستمرارها في رفع معدلات الجودة إلى أعلى المستويات التي تواكب المعايير الطبية العالمية.

كما أكد على ثقته في قدرة المستشفى على تحقيق المزيد من النجاح في الفترة المقبلة استنادا إلى الكوادر الطبية والإدارية المتميزة التي تضمها لتصبح مركزا للتميز في مجال صحة المرأة والطفل بشكل عام.

من جهته أضاف كريم سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال القابضة أن إتمام الشراكة مع مستشفى رائدة في هذا المجال يأتي استنادا لمكانة الندى كعلامة تجارية رائدة ونموذج للتميز المستدام في تقديم الرعاية الصحية للمرأة والمجالات العلاجية الأخرى، كما تتميز مستشفى الندي بحداثة إنشائها علي أعلي المعايير الطبية العالمية وتجهيزها بأحدث وأفضل الأجهزة الطبية مع تمتعها بقيادة طبية وإدارية قوية، وهو ما ينعكس على نتائجها المالية.

وأكد سعادة على أهمية الاهتمام بالاستثمار في مجال الرعاية الصحية من منظور متلقي الخدمة الذى يتطلع إلى جودة في الخدمة تضاهى المعايير والأعراف العالمية من خلال نماذج مؤسسية مستدامة لتوفير رعاية صحية متكاملة.

وتابع: تتوافق هذه الشراكة تمامًا مع رؤية الشركة للمستقبل، باعتبارها نقطة إنطلاق قوية، حيث تؤمن الأهلي كابيتال وشركاؤها بأهمية الاستثمار في منصة تهدف إلى تحقيق النمو في مختلف مجالات الرعاية والخدمة الطبية المختلفة، وتقديم خدمة متكاملة وعالية الجودة في استراتيجية ممتدة لمختلف شرائح المجتمع في كافة انحاء البلاد.

جدير بالذكر أن “الندى ويست” تعد مستشفى حديثة التأسيس، تم افتتاحها نهاية عام 2018، وتحمل الاسم التجاري لواحدة من أبرز مستشفيات أمراض النساء والتوليد في مصر، وهي تضم 74 سريرًا في قلب منطقة للشيخ زايد الواعدة، حيث تستثمر نجاح علامة الندى التجارية كأحد المستشفيات الرائدة المتخصصة في أمراض النساء والتوليد، وقد تم تصميمها وبنائها لتلائم أعلى المعايير في تسهيلات الرعاية الصحية، مع تزويدها بأحدث المعدات والخدمات عالية الجودة التي تتيح التوسع بشكل عملي في المجالات العلاجية الأخرى، وهو ما كان واضحًا في النمو السريع الذي حققته المستشفى.

وقام مكتب على الدين وشاحى وشركائهم Alieldean Weshahi & Partners (ALC) بدور المستشار القانوني لشركة الأهلي كابيتال بينما لعبت first capital financial advisory دور المستشار المالي ومكتب ادسيرو -راجى سليمان وشركاءه Adsero – Ragy Soliman& partners دور المستشار القانوني لمساهمي مستشفى الندي زايد، خلال مراحل الصفقة.

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