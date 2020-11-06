وزير الخارجية البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصابا بكورونا

_ أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الخميس بأن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته شخصا أثبتت الفحوص فيما بعد إصابته بكوفيد-19. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج اضغط لتحميل العدد التاسع والستون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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