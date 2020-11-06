مال وأعمال

وزير الخارجية البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصابا بكورونا

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_ أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الخميس بأن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته شخصا أثبتت الفحوص فيما بعد إصابته بكوفيد-19.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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