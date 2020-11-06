الصحة العالمية تحذر من طفرة في الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا

_ قال المدير الإقليمي في أوروبا لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه إن أوروبا تشهد راهنا “طفرة” إصابات بفيروس كورونا المستجد داعيا الدول إلى مواصلة جهودها في مواجهة الجائحة.

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وأوضح في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن المنظمة تناشد الدول اتخاذ إجراءات “هدافة ومتناسبة” لمواجهة ارتفاع الإصابات والوفيات لكنه اعتبر أن المدارس ينبغي أن تبقى مفتوحة وألا تغلق إلا كإجراء أخير.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1.22 مليون شخصا في العالم منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الخميس.

وأصيب أكثر من 48 مليون شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 31.7 مليون شخصا منهم على الأقل حتى اليوم.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وسجلت الأربعاء 8832 وفاة إضافية و551 ألف إصابة جديدة في العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الولايات المتحدة 1112 والهند 704 والمكسيك 635.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 233.7 ألف وفاة من أصل 9.4 مليون إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 3.7 مليون شخصا في البلاد.

بعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 161 ألف من أصل 5.5 مليون إصابة.

وتعد بلجيكا الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 106 وفيات لكل 100 ألف نسمة.

وسجلت أوروبا نحو 300 ألف وفاة من أصل 11.6 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 244 ألف وفاة من بين 9.7 مليون إصابة.

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