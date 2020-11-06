أوبر تسجل خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الربع الثالث بسبب الجائحة

وكالات _ أعلنت شركة أوبر عن تسجيل خسارة صافية قدرها 1.1 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام، ضمن أرقام صدرت بعد إغلاق البورصة الأمريكية يوم الخميس.

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وعانى أكبر تطبيق لمشاركة الرحلات في العالم من تأثير جائحة فيروس كورونا على أعماله، لكنه سجل خسائر أكبر من ذلك خلال نفس الفترة من

العام الماضي بسبب الاستثمارات والتكاليف الباهظة.

وبعد ركود في بداية الجائحة، تتعافى أعمال أوبر لكنها لا تزال تعاني من أضرار شديدة.

كما انخفضت إيرادات أوبر بنسبة 18 بالمئة إلى 1ر3 مليار دولار خلال الربع الأخير.

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