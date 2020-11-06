تويوتا اليابانية تتوقع تضاعف أرباحها إلى 12.6 مليار دولار للسنة المالية الحالية

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وكالات _ قالت شركة تويوتا موتور اليابانية اليوم الجمعة إنها ضاعفت توقعات أرباحها التشغيلية بأكثر من الضعف لتصل إلى 1.3 تريليون ين (12.6 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية الحالية.
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وانتعشت مبيعات السيارات في الصين والولايات المتحدة بعد الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا.
كما توقعت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان أن يتضاعف صافي أرباحها للعام المالي حتى مارس 2021 تقريبا إلى 1.42 تريليون ين صعودا من 730 مليار ين كان مقدرا في أغسطس.
بينما توقعت تويوتا أن تحقق مبيعات بقيمة 26 تريليون ين ارتفاعا من 24 تريليون ين.
وقالت تويوتا إن مبيعات السيارات العالمية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ارتفعت بنسبة 66 بالمئة لتصل إلى 1.93 مليون وحدة من 1.16 مليون وحدة في الربع السابق.
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