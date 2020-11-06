أسعار الذهب تتجه صوب أفضل أسبوع في أكثر من 3 أشهر

_ انخفض الذهب يوم الجمعة إذ ارتفع الدولار، لكن المعدن الأصفر بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو بفضل آمال بمزيد من دعم البنك المركزي المصري إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس الأمريكي في ظل رئاسة جو بايدن.

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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1939.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش. وزادت الأسعار 2.4 بالمئة يوم الخميس بفضل تراجع الدولار، مما يجعلها بصدد تحقيق مكسب أسبوعي 3.2 بالمئة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1940.20 دولار للأوقية.

وزاد الدولار 0.2 بالمئة، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس إنه على مدى الأسبوع الماضي، تحولت دينامية سوق الذهب من تحوط للتحفيز إلى مجرد مستفيد من الدولار “وذلك التداول انحسر قليلا”.

وأضاف “فور أن نرى غبار الانتخابات يهدأ سيعود مجددا إلى التحرك بدفع من السياسة المالية”.

ويقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز غير أن عمليات فرز الأصوات ما زالت جارية في ولايات مهمة.

لكن احتمالات وجود انقسام في الكونجرس مما يقلص فرص تقديم تحفيز فوري، تقود التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) ربما يسد الفجوة.

وساعدت أسعار فائدة قرب الصفر في ظل إجراءات تحفيز هائلة مدفوعة بالجائحة عالميا الذهب الذي لا يدر عائدا، والذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، على أن يرتفع ما يزيد عن 27 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت أسعار الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.10 دولار للأوقية. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 892.46 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2392.65 دولار.

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