مال وأعمال

الإنتاج الصناعي الألماني ينمو بأقل من المتوقع في سبتمبر مع تزايد مخاوف كورونا

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_ أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي الألماني ارتفع بأقل من المتوقع في سبتمبر إذ كبحت أزمة فيروس النشاط، في دليل جديد على أن التعافي من صدمة الجائحة يتباطأ في أكبر اقتصاد بأوروبا.

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وأظهرت أرقام نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الإنتاج الصناعي زاد 1.6 بالمئة على أساس شهري. وتوقع استطلاع للرأي أجرته زيادة 2.7 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات في بيان “أزمة فيروس كورونا تهيمن على التطورات في قطاع الصناعات التحويلية لعدة أشهر الآن”.

ونما الاقتصاد بوتيرة قياسية 8.2 بالمئة في الربع الثالث بفضل ارتفاع إنفاق المستهلكين والصادرات، لكن موجة ثانية شديدة من الإصابات وإجراءات عزل عام جزئية تغلفان التوقعات للربع الرابع وما بعده بالضبابية.

وقال معهد إيفو الاقتصادي اليوم إن توقعات الإنتاج للقطاع الصناعي الألماني ضعَفت نوعا ما للأشهر المقبلة، مضيفا أن تأثيرات إجراءات العزل العام غير واضحة.

وتشير بيانات ألمانية أخرى أحدث إلى تبدد التعافي.

ونمت الطلبيات الصناعية بأقل من المتوقع في سبتمبر إذ تراجعت طلبيات منطقة اليورو بحسب ما أظهرته بيانات أمس الخميس.

كما تراجعت ثقة الشركات للمرة الأولى في ستة أشهر في أكتوبر بسبب مخاوف حيال ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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