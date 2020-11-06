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تويتر يحظر تغريدة لترامب ويعتبرها معلومات مضللة عن الانتخابات

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سبوتنيك نيوز _ قامت إدارة المحتوى في “تويتر” بحظر تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبرتها مضللة عن الانتخابات.

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جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي فوزه بالانتخابات الأمريكية وكتب على “تويتر”:

“لقد فزت بسهولة برئاسة الولايات المتحدة من خلال التصويت القانوني. لم يُسمح للمراقبين، بأية حال، شكل أو هيئة، بالقيام بعملهم، وبالتالي، يجب تحديد الأصوات المقبولة خلال هذه الفترة على أنها أصوات غير مشروعة. يجب أن تقرر المحكمة العليا الأمريكية!”.

الجدير بالذكر أن فرز أصوات الناخبين الأمريكيين يستمر في 5 ولايات حاسمة وسط أجواء من التوتر، حيث جدد المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب تأكديه بأنه فاز بالأصوات القانونية، وشدد على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات، في حين أكد منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه ليس لديه شك في الفوز بالرئاسة.

وتشير النتائج الأولية حتى فجر اليوم الجمعة، إلى أن بايدن تمكن من تأمين 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ولم يعد يفصله عن الفوز سوى الحصول على 6 أصوات، ويتوقع فوزه بالرئاسة بمجرد تأكد فوزه في واحدة من 3 ولايات لم يحسم الصراع فيها، هي بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا.

وأدلى عشرات الملايين من الأمريكيين بأصواتهم، لاختيار الرئيس المقبل، بعد حملة انتخابية هيمنت عليها أزمة وباء (كوفيد-19)، الذي تسبب في وفاة أكثر من 238 ألف شخص في الولايات المتحدة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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