رئيس هيئة التنمية الصناعية: استمرار تلقي طلبات المستثمرين على 1657 وحدة صناعية حتى 26 نوفمبر

صرح اللواء ا ح مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تواصل تلقى طلبات المستثمرين الذين قاموا بسحب كراسات اشتراطات الوحدات الصناعية التي طرحتها الهيئة بالمجمعات الصناعية الجديدة في 7 محافظات (الغربية , الإسكندرية , بني سويف, الغردقة, المنيا , سوهاج, الأقصر) بدءا من يوم السبت 7/11 حتى يوم 26/11 , وذلك بعد انتهاء فترة سحب الكراسات اليوم الخميس.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيرا على المستثمرين فقد تم إتاحة تلقى طلبات المستثمرين بمقر الهيئة وفي فروعها بالمحافظات المشار إليها وكذا أفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات, وذلك في اطار التعاون والتنسيق بينهما.

كانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت أكتوبر الماضي عن طرح 1657 وحدة صناعية مجهزة بـ 7 مجمعات صناعية كاملة المرافق لصغار المستثمرين , وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي, وخطة وزارة التجارة والصناعة لاقامة 13 مجمع صناعي بمحافظات الجمهورية , وقد شملت أنشطة صناعية متنوعة ,وتم إقامة الوحدات الصناعية بمساحات تتراوح بين 48 م2 و792 م2، كما يسمح الطرح للمستثمر بالحصول على أكثر من وحدة.

وقال الزلاط، إن المستثمر الصناعي لديه الحرية في اختيار نظام تخصيص الوحدة الصناعية سواء بنظام الإيجار بسعر رمزي أو بنظام التمليك بأسعار تنافسية ، وعبر توفير أليات سداد ميسرة لثمن الوحدة الصناعية من خلال برتوكولات موقعة بين الهيئة و (8) بنوك عامة وخاصة, وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه لمزيد من التيسيرات تم إتاحة تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال إتاحة آليات تمويلية ميسرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج