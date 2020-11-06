مال وأعمال

تعديل أكثر من 30 مادة في مسودة لائحة الموارد البشرية بشركات قطاع الأعمال العام

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من مناقشة الملاحظات والمقترحات الواردة من الشركات القابضة والتابعة واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وعلى مدار ثلاثة اجتماعات خلال أسبوع استمر كل منها عدة ساعات، استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع فريق العمل بالوزارة، ملاحظات الشركات واللجان النقابية حول مسودة اللائحة.

وتمت الاستجابة للعديد من الملاحظات وأخذ عدد من الاقتراحات في الاعتبار، حيث تم تعديل أكثر من 30 مادة في ضوء الملاحظات الواردة.

وجاري حاليا إعداد مسودة ثانية للائحة يتم فيها مراعاة الملاحظات والمقترحات التي تم الأخذ بها.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعديل أكثر من 30 مادة في مسودة لائحة الموارد البشرية بشركات قطاع الأعمال العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا