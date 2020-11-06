تعديل أكثر من 30 مادة في مسودة لائحة الموارد البشرية بشركات قطاع الأعمال العام

انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من مناقشة الملاحظات والمقترحات الواردة من الشركات القابضة والتابعة واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وعلى مدار ثلاثة اجتماعات خلال أسبوع استمر كل منها عدة ساعات، استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع فريق العمل بالوزارة، ملاحظات الشركات واللجان النقابية حول مسودة اللائحة.

وتمت الاستجابة للعديد من الملاحظات وأخذ عدد من الاقتراحات في الاعتبار، حيث تم تعديل أكثر من 30 مادة في ضوء الملاحظات الواردة.

وجاري حاليا إعداد مسودة ثانية للائحة يتم فيها مراعاة الملاحظات والمقترحات التي تم الأخذ بها.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج