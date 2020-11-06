لوفتهانزا تعاني بسبب الجائحة وستحتاج المزيد من المال في العام المقبل

_ ذكرت مجلة دير شبيجل نقلا عن وثيقة داخلية حكومية أن الحكومة الألمانية تعتقد أن الناقلة الرئيسية لوفتهانزا قد تحتاج إلى المزيد من المال في العام القادم، بيد أن الحكومة نفت التقرير واصفة إياه “بالتكهنات”.

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كما ذكرت المجلة نقلا عن ممثل حكومي لم تذكر اسمه القول أن مسؤولين وسياسيين “ينفد صبرهم” حيال رئيس شركة الطيران كارستن شبور، مضيفا أن ثمة شكوك في أنه الشخص المناسب لتنفيذ الوفورات الضرورية.

لكن هيرمان تيله، وهو مساهم كبير في الشركة، أبلغ المجلة أنه يثق في شبور قائلا “كارستن شبور هو الشخص المناسب في هذا الوضع الصعب”.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن “الحكومة جمعت حزمة إنقاذ شاملة للوفتهانزا، مما خلق سيولة للشركة… لن نشارك في تكهنات بشأن وضع الشركة”.

وأعلنت أكبر شركة طيران ألمانية يوم الخميس عن تكبد خسارة فصلية ملياري يورو بعد أن عصفت جائحة فيروس كورونا بقطاع السفر العالمي.

وتلقت لوفتهانزا إنقاذا ماليا حكوميا بقيمة تسعة مليارات يورو (11 مليار دولار) في يونيو.

كان شبور قال في وقت سابق إن حزمة الإنقاذ ستتيح للوفتهانزا الاستمرار حتى نهاية 2021.

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