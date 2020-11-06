الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأفضل من التوقعات في أكتوبر والبطالة تهبط إلى 6.9%

_ أظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الأمريكية، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 638 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أكتوبر، بعد تسجيل 661 مليون وظيفة في سبتمبر والتي تم تعديلها إلى 672 ألفا.

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وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا إضافة 600 ألف وظيفة في أكتوبر.

وتراجع معدل البطالة الشهر الماضي إلى 6.9%، مقابل التوقعات عند 7.7%.

وكانت معدلات البطالة قد هبطت إلى 7.9% في سبتمبر.

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