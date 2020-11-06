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_ أظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الأمريكية، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 638 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أكتوبر، بعد تسجيل 661 مليون وظيفة في سبتمبر والتي تم تعديلها إلى 672 ألفا.
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وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا إضافة 600 ألف وظيفة في أكتوبر.
وتراجع معدل البطالة الشهر الماضي إلى 6.9%، مقابل التوقعات عند 7.7%.
وكانت معدلات البطالة قد هبطت إلى 7.9% في سبتمبر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأفضل من التوقعات في أكتوبر والبطالة تهبط إلى 6.9% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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