الانتخابات الأمريكية.. المستشار الاقتصادي لترامب: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة

سكاي نيوز عربية _ قال لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة.

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وتأتي تعليقات كودلو في وقت قلب فيه المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بنحو 7 آلاف صوت، الأمر الذي يؤهل للفوز بالرئاسة إن حافظ على هذا التقدم حتى انتهاء عد الأصوات.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” عن كودلو قوله، ردا على سؤال عما إذا كان اعتراف ترامب بالهزيمة ضروريا للحفاظ على استقرار الأسواق: “أعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة”.

وأضاف: “أعتقد أن الأسواق كانت هادئة ومرنة بشكل ملحوظ، وفي الواقع فإنها متفائلة إلى حد ما خلال الأشهر الستة الماضية”.

وتابع: “هذا بلد عظيم، هذه هي أعظم ديمقراطية في العالم، ونحن نلتزم بسيادة القانون وكذلك هذا الرئيس”.

ومضى يقول: “هناك بعض الأشياء التي يجب توضيحها، هذا ليس مجال خبرتي، سأترك هذا النقاش للحملة. لكن نعم، سنواصل العمل بسلام كما نفعل دائمًا”.

وأضاف أن الدول الأخرى ” أن تعلم ذلك، وأن تعرف أن أميركا هي أعظم ديمقراطية ونحن ملتزمون بسيادة القانون”.

من جانبها، علقت حملة جو بايدن على التقارير التي أفادت أن الرئيس ترامب ليس لديه خطط للتنازل عن الرئاسة في حال أظهرت النتائج هزيمته في السباق إلى البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم حملة بايدن، أندرو بيتس، في بيان “كما قلنا في 19 يوليو، سيقرر الشعب الأمريكي نتيجة هذه الانتخابات. وحكومة الولايات المتحدة قادرة تمامًا على أخذ المتسللين خارج البيت الأبيض”.

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