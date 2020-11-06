ترامب: لن أستسلم وسأواصل القتال من أجل الأمة الأمريكية

العربية نت _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان رئاسي، الجمعة، إنه لن يستسلم وسيواصل القتال من أجل الأمة الأمريكية.

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واصل ترامب، الجمعة، هجومه على خروقات العملية الانتخابية. وغرد عن جورجيا على “تويتر: “أين هي بطاقات اقتراع العسكريين المفقودة في جورجيا؟ ماذا حدث لها؟”.

وقبلها غرد ترامب، الجمعة، على “تويتر”: “هجوم الديمقراطيين الراديكاليين على مجلس الشيوخ، يجعل من الرئاسة أكثر أهمية”.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس ترمب، الجمعة، فيلادلفيا بالفساد، وذلك بعد أن قُلبت النتيجة في بنسلفانيا لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر”: “فيلادلفيا تمتلك تاريخاً فاسداً في مصداقية الانتخابات”.

كما أكد الرئيس ترامب في تغريدة أخرى أنه سيفوز “بالرئاسة بسهولة إذا تم احتساب الأصوات القانونية فقط”.

وأضاف ترامب: “تم منع المراقبين من أداء مهامهم والأصوات المحتسبة في هذا الفترة باطلة”.

وتابع: “المحكمة العليا ستتولى الحكم في شرعية هذه الأصوات”.

ومساء الخميس، قال الرئيس الأمريكي، والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، إنه سيفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق، لافتاً إلى أنه فاز بأرقام تاريخية، وأن استطلاعات الرأي أخطأت بشكل كبير.

واتهم ترامب، خلال كلمة له من البيت الأبيض، خصومه بمحاولة سرقة الانتخابات، مشيراً إلى أن حزبه لم يخسر أي مقاعد في مجلس النواب.

كما اتهم ترامب وسائل الإعلام بالتدخل في الانتخابات، واصفاً استطلاعات الرأي بالمزيفة.

وقال الرئيس الأمريكي إن وسائل إعلام تحدثت عن تقدم جو بايدن بـ5 نقاط في فلوريدا، لكنني فزت، وأردف “فزنا في كافة الولايات الرئيسية بفارق كبير”.

واعتبر ترمب أن التصويت عبر البريد دمر النظام الانتخابي، لافتاً إلى أنه طلب حضور مراقبين في عمليات الفرز في بنسلفانيا، وأنه كسب دعوى قضائية لمراقبة عمليات الفرز بها.

وذكر المرشح الجمهوري أن هناك بطاقات اقتراع في جورجيا وصلت بعد يوم الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك محاولة لسرقة الانتخابات وتزويرها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيكون هناك الكثير من الدعاوى وأن الأمر سينتهي في المحكمة العليا، والقضاء سيحسم الجدل بشأن نتيجة الانتخابات.

ونتيجة السباق الرئاسي الأمريكي لم تحسم بشكل كامل حتى الآن في 4 ولايات أمريكية، لتبقى النتيجة على الشكل التالي: 264 صوتاً في المجمّع الانتخابي لصالح المرشح الديمقراطي، جو بايدن، أما منافسه الجمهوري الرئيس، دونالد ترامب، فلديه حتى الآن 214 صوتاً، وتتبقى لبايدن 6 أصوات فقط لحسم فوزه بالرئاسة.

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