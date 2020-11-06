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فرنسا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة يومية بكورونا في زيادة قياسية جديدة

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سي إن بي سي _ أظهرت بيانات وزارة الصحة في فرنسا الجمعة 6 نوفمبر تسجيل 60 ألف و486 إصابة بفيروس المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 58 ألف و046 إصابة أمس الخميس.

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ورفعت تلك الزيادة الجديدة إجمالي الحالات المؤكدة في فرنسا إلى مليون و660 ألفا تقريبا، وهو ما يقترب من روسيا التي سجلت مليونا و730 ألف إصابة تقريبا تشكل رابع أكبر حصيلة إصابات في العالم بالمرض بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

وزادت حصيلة الوفيات بسبب كوفيد-19 في فرنسا بعد تسجيل 828 حالة جديدة، منها 398 في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و430 في دور المسنين على مدى ثلاثة أيام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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