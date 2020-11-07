مال وأعمال

وول ستريت تغلق دون تغير يذكر مع تسجيل مكاسب أسبوعية كبيرة

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سي إن بي سي _ لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأمريكية الجمعة في نهاية أسبوع قوي، إذ اقترب صار المرشح الديمقراطي جو بايدن أكثر قربا من الفوز في انتخابات الرئاسة، في حين ألقى تقرير الوظائف الشهري الضوء على العقبات التي لا تزال تواجه الاقتصاد.

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وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أفضل مكاسبها بالنسبة المئوية منذ أبريل ، إذ انحسرت المخاوف من إمكانية تشديد بايدن القواعد التنظيمية على الشركات الأمريكية، وذلك في ظل احتمالات عدم استئثار أي من الحزبين بالكونغرس.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 66.78 نقطة، بما يعادل 0.24 بالمئة، إلى 28323.4 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على تراجع 1.01 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 3509.44 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 4.3 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 11895.23 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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