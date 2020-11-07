بعد هبوط قياسي لليرة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي المصري

_ أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراد أويسال محافظ البنك المركزي المصري من منصبه وعين مكانه وزير المالية السابق ناجي إقبال بعد هبوط قيمة الليرة التركية لمستوى قياسي.

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وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية.

وأغلقت الليرة على 8.5445 أمام الدولار يوم الجمعة بعد أن تراجعت لمستوى قياسي بلغ 8.58. وهبطت الليرة 30 في المئة أمام الدولار هذا العام.

وأصبح أويسال محافظا للبنك المركزي في يوليو تموز 2019 عندما عينه أردوغان خلفا لمراد جتينقايا .

وتولى ناجي إقبال حقيبة المالية من عام 2015 حتى عام 2018 عندما عين رئيسا لمديرية الاستراتيجية والميزانية الرئاسية.

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