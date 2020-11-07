- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراد أويسال محافظ البنك المركزي المصري من منصبه وعين مكانه وزير المالية السابق ناجي إقبال بعد هبوط قيمة الليرة التركية لمستوى قياسي.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية.
وأغلقت الليرة على 8.5445 أمام الدولار يوم الجمعة بعد أن تراجعت لمستوى قياسي بلغ 8.58. وهبطت الليرة 30 في المئة أمام الدولار هذا العام.
وأصبح أويسال محافظا للبنك المركزي في يوليو تموز 2019 عندما عينه أردوغان خلفا لمراد جتينقايا .
وتولى ناجي إقبال حقيبة المالية من عام 2015 حتى عام 2018 عندما عين رئيسا لمديرية الاستراتيجية والميزانية الرئاسية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد هبوط قياسي لليرة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.