الانتخابات الأمريكية.. المحكمة العليا تأمر ولاية بنسلفانيا بفصل بطاقات الاقتراع التي وصلت بعد 3 نوفمبر

سبوتنيك نيوز _ أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أمرا يطالب المقاطعات الواقعة في ولاية بنسلفانيا بفصل بطاقات الاقتراع التي وصلت بعد 3 نوفمبر.

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وكشفت وثيقة محكمة، اليوم السبت “تطبيق أمر المحكمة على جميع المجال انتخابات المقاطعات في بنسلفانيا، حيث يتم العمل على فصل جميع بطاقات الاقتراع بالبريد التي وصلت بعد 3 نوفمبر، والاحتفاظ بهم”.

وفي وقت سابق اليوم السبت قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يحق لمنافسه الديمقراطي، جو بايدن، إدعاء الفوز بالرئاسة، لافتا إلى أن الإجراءات القانونية التي وعد باتخاذها في الولايات التي فاز بها بايدن بدأت للتو.

وقال ترامب: “قد نستعيد تقدمنا في بعض الولايات مرة أخرى مع المضي قدمًا في الإجراءات القانونية”.

​وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ادعى في مناسبات عديدة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تعرضت للتزوير لصالح منافسه من الحزب الديمقراطي، جو بايدن، وتعهد ترامب برفع “الكثير من الدعاوى القضائية” بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.

ويستمر فرز أصوات الناخبين الأمريكيين يستمر في 5 ولايات حاسمة وسط أجواء من التوتر، حيث جدد المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب تأكيده بأنه فاز بالأصوات القانونية، وشدد على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات، في حين أكد منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه ليس لديه شك في الفوز بالرئاسة.

وتشير النتائج الأولية حتى فجر اليوم الجمعة، إلى أن بايدن تمكن من تأمين 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ولم يعد يفصله عن الفوز سوى الحصول على 6 أصوات، ويتوقع فوزه بالرئاسة بمجرد تأكد فوزه في واحدة من 3 ولايات لم يحسم الصراع فيها، هي بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا.

وأدلى عشرات الملايين من الأمريكيين بأصواتهم، الثلاثاء، لاختيار الرئيس المقبل، بعد حملة انتخابية هيمنت عليها أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب في وفاة أكثر من 238 ألف شخص في الولايات المتحدة.

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