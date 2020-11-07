جو بايدن: سأحصل على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي

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وكالات _ قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه في الطريق للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي وأنه سيفوز بهذا السباق بأغلبية واضحة.
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أضاف بايدن، إنه ليس لديه إعلان نهائي بالفوز بعد، ولكنه في الطريق للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي.
وأشار أنه سيطبق خطته للسيطرة على فيروس كورونا من أول يوم.
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