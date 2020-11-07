نمو التجارة الخارجية للصين بنسبة 4.6% في أكتوبر

شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية اليوم السبت، توسع حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر.

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وذكرت المصلحة العامة للجمارك أن الصادرات قفزت بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.9 في المائة من حيث القيمة باليوان.

وذكرت المصلحة في بيان لها أنه في الشهور العشرة الأولى، بلغ إجمالى التجارة الخارجية للسلع بالصين 25.95 تريليون يوان (3.91 تريليون دولار أمريكي) ، بزيادة 1.1 في المائة على أساس سنوي، ومتسارعا عن الزيادة المسجلة في الأرباع الثلاثة الأولى المقدرة بـ0.7 فى المائة.

وظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا أكبر شريك تجاري للصين خلال هذه الفترة، يليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ولعبت الشركات الخاصة دورا هاما في دفع نمو التجارة، حيث توسعت تجارتها الخارجية بنسبة 10.5 في المائة في الأشهر العشرة الأولى لتشكل 46.2 في المائة من الإجمالي بالنسبة للبلاد، وفقا لبيانات المصلحة.

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