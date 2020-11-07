روسيا تسجل 20396 إصابة جديدة بكورونا و364 وفاة

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_ سجلت روسيا 20396 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت بينها 5829 إصابة في العاصمة موسكو ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون و753836.
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كما سجلت السلطات 364 وفاة لأسباب متعلقة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 30251.
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