روسيا تسجل 20396 إصابة جديدة بكورونا و364 وفاة

_ سجلت روسيا 20396 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت بينها 5829 إصابة في العاصمة موسكو ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون و753836.

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كما سجلت السلطات 364 وفاة لأسباب متعلقة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 30251.

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