بايدن يدعو الأمريكيين إلى الوحدة في اليوم الرابع لعملية فرز أصوات الانتخابات الرئاسية

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فرانس 24 _ في كلمة مقتضبة ألقاها من مسقط رأسه في ولاية ديلاوير، دعا المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن مساء الجمعة، جموع الأمريكيين إلى “الوحدة” والتغلب على “الغضب”، في وقت يتجه فيه إلى الفوز بالسباق إلى البيت الأبيض.
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وأضاف أن الأمريكيين منحوه تفويضا لمواجهة جائحة فيروس كورونا والاقتصاد المتعثر وتغير المناخ والعنصرية الممنهجة، ولكنه تحفظ على إعلان فوزه رسميا واكتفى بالتذكير بثقته في إمكانية الفوز، وبتقدمه على منافسه دونالد ترامب في ولاياتي بنسيلفانيا، وجورجيا.
في اليوم الرابع لعملية فرز الأصوات الانتخابية، خاصة البريدية منها، ألقى المرشح للسباق الرئاسي الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة، كلمة مقتضبة دعا خلالها الشعب الأمريكي إلى “التلاقي” من أجل التغلب على “الغضب”، في وقت يتجه إلى الفوز بالسباق إلى البيت الأبيض.
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