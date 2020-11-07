الانتخابات الأمريكية.. بايدن يعمق الفارق مع ترامب في جورجيا

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سكاي نيوز عربية _ عمّق المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، السبت، الفارق بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية جورجيا، مع اقتراب ساعة الحسم في النتخابات الرئاسية الأمريكية.
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ويتقدم جو بايدن حاليا على ترامب في ولاية جورجيا بـ7248 صوتا، وذلك بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات في الولاية التي تمتلك 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وفق ما ذكر مركز إديسون للأبحاث.
وقبل ساعات فقط كان بايدن متقدما على ترامب في ولاية جورجيا، التي لم ينته فيها عد الأصوات بعد، بـ4 آلاف و430 صوتا.عمّق المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، السبت، الفارق بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية جورجيا، مع اقتراب ساعة الحسم في النتخابات الرئاسية الأمريكية.
ويتقدم جو بايدن حاليا على ترامب في ولاية جورجيا بـ7248 صوتا، وذلك بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات في الولاية التي تمتلك 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وفق ما ذكر مركز إديسون للأبحاث.
وقبل ساعات فقط كان بايدن متقدما على ترامب في ولاية جورجيا، التي لم ينته فيها عد الأصوات بعد، بـ4 آلاف و430 صوتا.
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