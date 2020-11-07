بنك جولدمان ساكس قد ينقل أصول من لندن إلى فرانكفورت بقيمة 60 مليار دولار

سي إن بي سي _ ينوي بنك جولدمان ساكس نقل أصول تراوح قيمتها بين 40 و60 مليار دولار من لندن إلى فرانكفورت استعدادا لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وفق ما أفاد مصدر مالي وكالة فرانس برس.

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وأضاف المصدر أن المصرف الاستثماري الذي يتخذ نيويورك مقرا له يعتزم أيضا نقل نحو 100 موظف من العاصمة البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

انسحبت بريطانيا رسميا من التكتل في كانون الثاني/يناير، لكنها ملتزمة بقواعده خلال فترة انتقالية تمتد حتى نهاية العام.

وجاء قرار “جولدمان ساكس” مع اتخاذ مؤسسات مالية كبرى أخرى خطوات مماثلة. ويعتزم مصرف “جي بي مورجان تشايس” نقل نحو 200 مليار يورو بحلول نهاية لعام، وفق وكالة “بلومبرج.

وبموجب بريكست لن تتمكن المؤسسات المالية من تشغيل موظفين في لندن لتقديم خدمات في الاتحاد الأوروبي.

وتأمل بريطانيا في التوصل إلى اتفاق تبادل تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي. وستتناول رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين الملف هاتفيا السبت مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفق ما أفاد المتحدث باسمها الجمعة.

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