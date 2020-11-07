إيكوتي تحقق مبيعات بقيمة 4 مليارات جنيه في مشروع ذا كابيتال واي بالعاصمة الإدارية

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بكر بهجت _ حققت شركة إيكوتي العقارية التابعة لمجموعة ذا ووتر واي، مبيعات بقيمة 4 مليارات جنيه في مشروع «ذا كابيتال واي» الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة والذي تم إطلاقه فى فبراير 2018، وفق هيثم سمير الرئيس التنفيذي للشركة.
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وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة أمس بجناح الشركة في معرض سيتي سكيب، أن المبيعات المتحققة تمثل نحو 68% من المشروع، وهى إجمالى ما تم طرحه حتى الآن، مشيرا إلى أن المشروع يضم مرحلتين تم طرح وحدات ضمن الجزء السكنى فقط ولم يتم طرح المسطحات الخدمية التجارية والإدارية.
ولفت إلى أنه تم بيع الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بالكامل وحوالى 60% من المرحلة الثانية ويشتمل المشروع على 1508 وحدة سكنية بمساحات من 90 إلى 333 متر تسلم كاملة التشطيب، ويبلغ سعر المتر 25.8 ألف جنيه.
ولفت الى ان أول التسليمات بالمشروع مطلع 2022 ، وبلغ اجمالى ماانفقته الشركة فى الإنشاءات حتى الآن بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه.
وأضاف أنه سيتم طرح الجزء الإدارى والتجاري بالمشروع فى يناير 2021 ، وتبلغ حجم المبيعات التعاقدية الإجمالية المستهدفة من مشروع “ذا كابيتال واي” 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن مساحة المشروع تبلغ 42 فداناً وتقوم ذا ووتر واي بتمويل المشروع ذاتياً ومتبقى لها قسط وحيد من ثمن الأرض.
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