مال وأعمال

بافيت يعيد شراء كمية قياسية من أسهم بيركشاير بقيمة 9 مليارات دولار

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سي إن بي سي _ أعلنت “بيركشاير هاثاواي” أنها أعادت شراء كمية قياسية من الأسهم خلال الربع الثالث من 2020، مع تراجع الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 32% في الربع الثالث، ومع ذلك، فقد تضاعف صافي الدخل مع استفادت الشركة من مكاسب استثمارية ناجمة عن ارتفاع الأسواق تبلغ 25 مليار دولار تقريبا.

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وقالت الشركة إنها أعادت شراء ما قيمته 9 مليارات دولار من أسهمها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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