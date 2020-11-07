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سي إن بي سي _ أعلنت “بيركشاير هاثاواي” أنها أعادت شراء كمية قياسية من الأسهم خلال الربع الثالث من 2020، مع تراجع الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 32% في الربع الثالث، ومع ذلك، فقد تضاعف صافي الدخل مع استفادت الشركة من مكاسب استثمارية ناجمة عن ارتفاع الأسواق تبلغ 25 مليار دولار تقريبا.
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وقالت الشركة إنها أعادت شراء ما قيمته 9 مليارات دولار من أسهمها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بافيت يعيد شراء كمية قياسية من أسهم بيركشاير بقيمة 9 مليارات دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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