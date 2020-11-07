بافيت يعيد شراء كمية قياسية من أسهم بيركشاير بقيمة 9 مليارات دولار

سي إن بي سي _ أعلنت “بيركشاير هاثاواي” أنها أعادت شراء كمية قياسية من الأسهم خلال الربع الثالث من 2020، مع تراجع الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 32% في الربع الثالث، ومع ذلك، فقد تضاعف صافي الدخل مع استفادت الشركة من مكاسب استثمارية ناجمة عن ارتفاع الأسواق تبلغ 25 مليار دولار تقريبا.

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وقالت الشركة إنها أعادت شراء ما قيمته 9 مليارات دولار من أسهمها.

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