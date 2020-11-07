عاجل.. سي إن إن: جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

سكاي نيوز عربية – أعلنت وسائل إعلام أمريكية، من بينها “سي إن إن” و”نيويورك تايمز” فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

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وقالت المصادر إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 273 صوتا في المجمع الانتخابي، الذي يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا.

وينتظر أن يلقي بايدن، السبت، كلمة قد تكون بمثابة “خطاب النصر”، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وشهدت انتخابات الرئاسة الأمريكية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.

وفي وقت سابق، قالت وكالة فرانس برس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر اليوم البيت الأبيض ووصل إلى ناديه للجولف في فرجينيا.

ويأتي خروج الرئيس بعد لحظات من شنه هجوما جديدا عبر تويتر على “الأصوات غير القانونية”.

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