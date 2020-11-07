إنفورما ماركتس: الإقبال على سيتي سكيب يؤكد عودة السوق العقارية لمسارها الطبيعي

دوت الخليج – قالت شركة إنفورما ماركتس، المنظمة لمعرض سيتي سكيب، إن النسخة الحالية التي تختتم فعالياتها اليوم تمكنت من جذب الزوار من الأفراد الباحثين عن منازل والمستثمرين المهتمين بفرص الاستثمار العقاري إلى أرض الحدث الذي شهد تقديم الجهات العارضة لطيف متنوع من المشاريع غطت أبرز المواقع في مصر، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، وشرق وغرب القاهرة وساحل البحر الأحمر والساحل الشمالي.

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وفي بيان للشركة، قال فارس خليل، مدير معرض سيتي سكيب، إن نسخة هذا العام حققت نجاحًا كبيرًا من حيث أبرز شركات التطوير العقاري في مصر ودخول علامات جديدة ضمن قائمة الجهات العارضة، ما حفز حضوراً واسعاً واقبالاً ملحوظاً من قبل الزوار من فئات المستثمرين والراغبين في شراء المنازل بحثًا عن فرص استثمارية.

وأضاف: “أكد هذا التفاعل والإقبال الواسع على الدور الجوهري لسيتي سكيب في تعزيز نمو القطاع العقاري ودعم جميع الأطراف المعنية من أجل تمكين نهج العودة إلى الأعمال”.

وأكد عارضون في سيتي سكيب 2020 نجاح هذه الدورة الاستثنائية ورضاهم عن مستوى التفاعل والإقبال على منصة المعرض.

وقال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة: “يعد القطاع العقاري واحدا من القطاعات الاستراتيجية والحيوية للاقتصاد المصري، فهو يساهم بشكل كبير في رفع معدلات التشغيل وإيجاد فرص عمل مختلفة”.

وتابع: “مشاركتنا في معرض سيتي سكيب وهو واحد من أهم المعارض العقارية المتميزة في مصر تأتي بهدف توجيه رسائل إيجابية عن القطاع العقاري المصري والتطور الملحوظ الذي يشهده من حيث المنتج المقدم وتنوعه، باعتبار الاستثمار العقاري كان ولازال مخزنا للقيمة”.

وأصاف الحمامصي أن الشركة تستهدف من خلال مشاركتها في المعرض إلى مقابلة عملائها لعرض مشاريعها المتعددة في وجهاتها المختلفة، هذا بالإضافة إلى الاطلاع ومعرفة ما يتم تقديمه في مجال السوق العقاري والأفكار الجديدة التي سيتم طرحها فضلا عن الالتقاء بوسائل الاعلام المختلفة والتعرف على المشاريع والعروض الجديدة التي سيتم اطلاقها خلال فترة المعرض”.

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة أن هناك تفاعلا كبيرا من قبل الزوار في الجناح الخاص بشركه أوراسكوم للتنميه كما ان عددا كبيرا من شركائنا في العمل قاموا بزيارتنا لتبادل وجهات النظر حول الافكار الجديدة التي يقدمونها وهو ما يعكس الاقبال الملحوظ على المعرض وجناح الشركة.

وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، إن الشركة ترى أن المعارض هي شئ مهم جدا وهذه السنة رأينا أنه من الجيد المشاركة في نسخة هذا العام من سيتي سكيب الأمر الذي يعمل على تحريك السوق وهو ما يرسل رسائل ايجابية.

وأضاف: “من الجيد التواجد مع العديد من المطوررين العقاريين في نفس المكان الذي يتيح الفرصة امام كل الزوار للمقارنة بين مختلف العروض وما يتم تقديمه من قبل مختلف العارضين”.

ومن جانبه، قال إدريس محمد، العضو المنتدب التجاري لشركة آكام: إن معرض سيتي سكيب من أهم المعارض العقارية التي تنتظرها الشركات والمطورين العقاريين في مصر “لأنها تحظى بإقبال جماهيري كبير جدا وخصوصا بعد جائحة كوفيد 19 فكل الشركات تترقب عملاء كثيرين خلال معرض سيتي سكيب فالنسبة لنا الاشتراك به مهم جدا لعرض مشاريعنا وتقديم عروضنا، كما أننا دوما نقدم مشروعات لها فكر ابتكاري ففي هذه السنة من خلال سيتي سكيب نقدم مشروع جديد اسمه Scene7 ، حيث قمنا بافتتاح المرحلة الثانية منه من خلال منصة المعرض”.

وأكد أن “المشاركة في سيتي سكيب تعطي فرصة للشركات الجديدة والشركات التي لها تاريخ في السوق المصرية للالتقاء في نفس المكان وتهيئ لرؤية عدد كبير من العملاء وانعكاس رغبتهم في الشراء”.

وأضاف أن نجاح هذه النسخة من سيتي سكيب هو نجاح للمرحلة القادمة من المعارض، أما فيما يتعلق بإجراءات السلامة فهي تتم بشكل احترافي وشركة انفورما تحاول دوما الحفاظ على هذه الاجراءات طوال فترة المعرض.إن سيتي سكيب بالنسبة لنا محطة مهمة وسنشارك في النسخة القادمة 2021 فأكثر مبيعات يتم تحقيقها تتم في هذا المعرض ذي الأهمية الكبرى.

وكان تنظيم النسخة الجديدة من المعرض بدعم ورعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، وحضر الافتتاح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزار عدد من أجنحة العارضين للحصول على ملخصات تفصيلية وتحديثات حول المشاريع المختلفة.

وشهدت منصة المعرض الذي أقيم في مركز مصر الدولي للمعارض في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري، المشاركة الأولى لشركة ماونتن فيو، والتي تتولى تطوير مجموعة من الوحدات السكنية والمنتجعات الفاخرة ضمن عدد من أبرز المواقع في مصر. كما عرضت شركة إنرشيا، التي تسجل أولى مشاركاتها في المعرض، مجموعتها من المشاريع.

كما ضمت قائمة الشركات المشاركة في سيتي سكيب هايد بارك و أورا للتطوير العقاري وأرواسكوم القابضة للتنمية وألجازي والأهلي صبور وبالم هيلز والفطيم وإعمار وThe Waterway ولافيستا وسيتي إيدج المطور الوطني ومجموعة أخرى من شركات التطوير العقاري التي يمكن معرفتها من خلال زيارة الموقع الالكتروني لمعرض سيتي سكيب 2020.

وحرصت انفورما ماركيتس الجهة المنظمة للحدث على التعاون مع الجهات المعنية من أجل تطبيق المعايير والإجراءات الاحترازية بما يتفق مع معايير الأمان التام من إنفورما للصحة والسلامة، بهدف ضمان سلامة جميع العارضين والزوار عبر مختلف الفعاليات التابعة للشركة حول العالم، ما يتيح للمشاركين في سيتي سكيب ممارسة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة آمنة ونظيفة.

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