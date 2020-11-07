- 1/3
- 2/3
- 3/3
سكاي نيوز عربية – قال الرئيس الأمريكي دونالد، السبت، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، “يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف” على أنه الرابح في الانتخابات، وذلك عقب حسم بايدن السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأضاف ترامب، في بيان، أن حملته سترفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين المقبل للاعتراض على نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا التي منحته مفاتيح الدخول إلى البيت الأبيض.
وقال الرئيس الأمريكي، الذي غادر البيت الأبيض قبيل الإعلان عن فوز بايدن في السباق الرئاسي: “الانتخابات لم تحسم بعد”، مضيفا أن بايدن “يتعجل إعلان فوزه زيفا”.
وتابع ترامب في البيان: “نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة”.
ومضى يقول: “الحقيقة… هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد”. ووجه ترامب مرارا اتهامات من دون أساس بحدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: الانتخابات الأمريكية لم تحسم بعد وبايدن يتعجل بإعلان فوزه زيفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.