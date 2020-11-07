التهاني تتسارع إلى بايدن بعد إعلانه رئيسا للولايات المتحدة

سكاي نيوز عربية – بدأت التهاني من مختلف دول العالم تتسارع إلى جو بايدن، بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، السبت.

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وجاءت أول تهنئة من رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن الذي قال فور فوز بايدن إن “الرئيس المنتخب بايدن صديق حقيقي”.

ووجهت ألمانيا عبر وزير ماليتها تهنئة للديمقراطي بايدن، بعد دقائق من حديثه عن الانتصار على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس: “نريد الاستثمار في تعاون لبداية جديدة عبر الأطلسي”، مشيرا إلى “اتفاق جديد”.

وكتبت آن هيدالجو عمدة باريس على “تويتر”: “أهلا بك مجددا أمريكا. نهنئ بايدن وكامالا هاريس لانتخابهما”، واعتبرت أن “هذا الفوز يرمز لحاجتنا للعمل معا بشكل أكبر مما كان فيما يخص طوارئ المناخ”.

كما كتب وزير خارجية كندا جاستن ترودو على “تويتر”: “تهانئي لبايدن وكامالا هاريس (نائبته). بلدانا صديقان مقربان وشريكان وحليفان. تجمعنا علاقة فريدة. حقيقة أنا أتطلع للعمل معا والبناء على هذا معكما”.

وغرد إميرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي قائلا: “بالنيابة عن الشعب الزيمبابوي، تهنئة كبيرة للرئيس المنتخب جو بايدن لفوزه في الانتخابات. زيمبابوي تتمنى لك كل النجاح في قيادة الشعب الأمريكي. أنا أتطلع للعمل معك لتعزيز التعاون بين بلدينا”.

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