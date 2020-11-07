جو بايدن: شرفت باختياركم لي زعيما للأمة.. وسأكون رئيسا لجميع الأمريكيين

العربية دوت نت – غرد المرشح الديمقراطي الذي أعلنت وسائل أمريكية فوزه بالرئاسة، جو بايدن، السبت، على “تويتر” قائلا: “تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة”

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وتعهد بايدن، السبت بأن يكون “رئيس جميع الأمريكيين”. وقال في بيان: “إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأمريكيون فيّ وفي نائبة الرئيس المنتخبة” كامالا هاريس، مضيفا “مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة. حان الوقت لتتجمع أمريكا وتضمد جراحها”.

ورأى النائب السابق للرئيس باراك أوباما، البالغ من العمر 77 عاما، أن المشاركة القياسية في الانتخابات بالرغم من “العقبات غير المسبوقة” هي “دليل جديد على أن الديموقراطية تنبض بقوة في قلب أمريكا”.

وقال: “نحن الولايات المتحدة الأمريكية. ليس هناك إطلاقا ما لا يمكننا القيام به، إذا قمنا به معا”.

وفاز بايدن بالانتخابات الأمريكية على دونالد ترامب، السبت، حسب توقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية، في انتصار يأتي بعدما انتزع المرشح الديموقراطي عدة ولايات حاسمة كان خصمه الجمهوري فاز فيها في 2016.

وأعلنت كل من “سي إن إن” و”إن بي سي نيوز” و”سي بي إس نيوز” أن نتيجة الاقتراع حُسمت لصالحه، بعدما جمع 273 من أصوات الهيئة الناخبة إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا.

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