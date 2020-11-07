مال وأعمال

السيسي يهنئ جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

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دوت الخليج- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الامريكية.

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وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذه المناسبة، على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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