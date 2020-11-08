الولايات المتحدة تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا لليوم الرابع على التوالي

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_ أشار إحصاء لرويترز إلى تسجيل الولايات المتحدة يوم السبت، زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي بعد تسجيل ما لا يقل عن 130138 حالة إصابة جديدة.
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وسجلت 17 ولاية زيادة يومية قياسية يوم السبت بينما سجلت 14 ولاية أرقاما يومية قياسية للمرضى في المستشفيات.
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