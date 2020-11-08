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الولايات المتحدة تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا لليوم الرابع على التوالي

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_ أشار إحصاء لرويترز إلى تسجيل الولايات المتحدة يوم السبت، زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس المستجد لليوم الرابع على التوالي بعد تسجيل ما لا يقل عن 130138 حالة إصابة جديدة.

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وسجلت 17 ولاية زيادة يومية قياسية يوم السبت بينما سجلت 14 ولاية أرقاما يومية قياسية للمرضى في المستشفيات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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