50 من قادة مجتمع الأعمال يشاركون في استطلاع دوت الخليج حول مستقبل القطاع العقاري

فريق دوت الخليج _ رغم تداعيات كورونا وتزايد مخاوف الموجة الثانية للوباء، إلا أن غالبية قادة مجتمع الأعمال قدموا نظرة مستقرة إلى حد كبير لأداء القطاع العقاري خلال العام المقبل، وذلك على مستوى مخاطر الاستثمار، ومستوى الطلب، وحركة الأسعار، إلى جانب الأرباح، في الاستطلاع الذي نظمته جريدة دوت الخليج بعددها الخاص الصادر على هامش معرض ومؤتمر سيتي سكيب مصر 2020، ويوزع في جناح خاص للجريدة داخل قاعات العرض.

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شارك في الاستطلاع 50 من رؤساء شركات وبنوك يمثلون قطاعات العقارات والصناعة والاستثمار والاتصالات والتمويل والبحوث، وضمت استمارة الاستطلاع 6 أسئلة، استهدفت قياس درجة مخاطر الاستثمار بالقطاع، ووضع الطلب الفعال، ومستقبل الأسعار والأرباح، وكذلك وضع وتأثيرات المنافسة الراهنة، وفرص عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات.

فيما يتعلق بملخص النتائج والتي تنشرها دوت الخليج كاملة في الصفحات الداخلية من هذا العدد.. أكد 33 من الخمسين مشاركا، أن مخاطر الاستثمار العقاري مستقرة، مقابل 11 وصفوها بالمرتفعة، و6 رأوها منخفضة.

ووصف 28 من قادة مجتمع الأعمال وضع الطلب على الوحدات السكنية بالطبيعي، في حين أكد 20.5 أنه منخفض، و1.5صوت مرتفع. وتوقع 33 أن تتجه أسعار العقارات نحو الاستقرار، مقابل 13 رجحوا صعودها، و4 انخفاضها.

المخاوف مستمرة من المقدمات الصفرية.. ورواج نسبي مرتقب في عمليات الدمج والاستحواذ

ومع تزايد حدة المنافسة بين الشركات، رأى 31 مشاركا تأثيرات سلبية لبيع العقارات بمقدمات صفرية، في حين أكد 10 أن هناك تأثيرا إيجابيا على القطاع للبيع بدون مقدمات، و9 قالوا أنه حيادي.

وتوقع 19 أن تنتعش عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات العقارية في العام الجديد، مقابل 16 رأوا احتمالا أقل، و15 استبعدوا رواج الدمج والاستحواذ داخل القطاع.

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ورجح 27 أن تستقر أرباح الشركات العقارية، في مقابل 19 صوتوا لصالح تراجعها، و4 توقعوا ارتفاعها.

المشاركون في استطلاع دوت الخليج