في استطلاع دوت الخليج.. 66% يؤكدون استقرار مخاطر الاستثمار العقاري

فريق دوت الخليج _ أجمع 66% من المشاركين في الاستبيان الذي أجرته جريدة «دوت الخليج» أن مخاطر الاستثمار العقاري خلال الفترة الحالية لا تزال مستقرة على الرغم من التحديات التي واجهت القطاع أسوة بالعديد من القطاعات الأخرى على مدار الأشهر الماضية، حيث بلغ عدد الأصوات التي رجحت كفة استقرار المخاطر في الاستثمار العقاري 33 صوتا من بين الـ 50 المشاركين في الاستبيان.

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ورأى 11 مشاركا أن هناك ارتفاعا في مخاطر الاستثمار العقاري بالفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للعملاء، وزيادة المعروض في الشريحة المتوسطة وما فوقها، فيما كانت نظرة 6 مشاركين يمثلون نحو 12% من المشاركين أكثر تفاؤلا إذ رأوا أن هناك انخفاضا في مخاطر الاستثمار بالقطاع.

وتأتي تلك الآراء في الوقت الذي لا تزال فيه الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية كبيرة، وخاصة مع وجود احتياج لنحو 700 ألف وحدة سنويا، وفق العديد من الدراسات والبيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومع ظهور العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المدن التي أطلقتها الحكومة بكافة مناطق الجمهورية.

وشهدت السنوات الأخيرة دخول العديد من الشركات الجديدة إلى سوق العقارات للاستفادة من الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر والمشاركة في مختلف المشروعات التي يجري تشييدها، وكانت العاصمة الإدارية هي محور الجذب الرئيسي لتلك الشركات، حيث ارتفع عدد الجهات والشركات التي حصلت على أراضي في ذلك المشروع العملاق إلى ما يقرب من 70 شركة وجمعية وناد.

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