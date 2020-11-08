العربية المتحدة للشحن تتكبد 6.6 مليون جنيه خسائر في 3 أشهر

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رنا ممدوح _ سجلت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ تراجعاً في صافي الخسائر خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 بنسبة 7.3% لتصل إلى 6.580 مليون جنيه، مقابل 7.099 مليون جنيه بالربع المناظر من عام 2019/2020.
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وارتفعت الإيرادات وفقاً لإفصاح شركة العربية المتحدة للشحن المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 1.6%، لتصل إلى 2.853 مليون جنيه خلال الثلاث أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 2.807 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
في حين تراجع مجمل الخسارة خلال نفس الفترة إلى 2.222 مليون جنيه، مقابل 3.502 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
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