في استطلاع دوت الخليج.. 56% يرون الطلب على الوحدات السكنية يسير بصورة طبيعية

فريق دوت الخليج _ بلغ عدد الأصوات التي رأت أن الطلب على الوحدات السكنية يسير بصورة طبيعية خلال الفترة الحالية 28 صوتا بنسبة تبلغ نحو 56% من المشاركين في الاستبيان الذي أجرته جريدة «دوت الخليج»، الأمر الذي يؤكد أن السوق استعاد جزءًا كبيرًا من نشاطه بعد الهدوء الذي لازمه أسوة بالعديد من القطاعات الأخرى خلال فترة الإجراءات الاحترازية بعد ظهور فيروس كورونا.

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وبلغ عدد الأصوات التي رأت أن هناك انخفاضا في الطلب على الوحدات السكنية 20 صوتا، فيما رأى مشارك واحد أن هناك ارتفاعا يشهده الطلب على الوحدات، وقام مشارك واحد بتقسيم صوته، حيث يرى أن هناك ارتفاعا في الطلب على الوحدات الجاهزة، وانخفاضا في نفس الوقت على الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء.

وفي تقريرها الأخير عن الربع الثالث من العام قالت شركة فيتش سوليوشنز المتخصصة في تحليلات الأسواق إن التوقعات تشير إلى تباطؤ الطلب على الوحدات السكنية، خاصة مع احتمالات انخفاض قيمة الجنيه وضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أن 10% فقط من الوحدات السكنية توفرها شركات التطوير العقاري، وأغلب تلك النسبة يركز على المشروعات المتوسطة إلى الفاخرة. ولم تتمكن تلك الشركات من استغلال الطلب المكبوت، على الرغم من تزايد عدد السكان، وارتفاع نسبة سكان الحضر، وزيادة معدلات الزواج.

ولفت التقرير إلى أن إنشاء 20 مدينة جديدة وتطوير 23 مدينة أخرى قائمة، يرفع الطلب على العقارات في مصر على الرغم من تأثير جائحة «كوفيد-19»، ويقود ارتفاع الطلب بالأساس الأصول الإدارية والتي تلقى طلبا كبيرا من البنوك والمؤسسات المالية، ولهذا تظل القاهرة هي مركز النمو العقاري، خاصة في منطقة القاهرة الجديدة.

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