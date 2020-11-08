في استطلاع دوت الخليج.. 33 مشاركا يرجحون كفة استقرار أسعار العقارات خلال عام

فريق دوت الخليج _ رجح 66% من المشاركين في الاستبيان الذي أجرته جريدة «دوت الخليج» استقرار أسعار العقارات خلال الأشهر الإثنى عشر المقبلة، وبلغ عدد الأصوات التي انحازت إلى تلك الزاوية 33 صوتا، فيما رأى 26% أن الأسعار سترتفع، وبلغت نسبة المتوقعين انخفاض الأسعار 8% بعدد 4 أصوات.

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ويشهد السوق تذبذبا فيما يتعلق بملف الأسعار على مدار الأشهر الماضية، إذ أن الشركات حاولت بشتى الطرق الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تقديم عروض تسويقية أكثر مرونة وزيادة عدد سنوات السداد للتيسير على العميل، وللحفاظ على السيولة الواردة للشركة، وذلك بالتزامن مع الزيادة في تكلفة الإنشاءات، نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات.

وكانت القفزة الأكبر في أسعار العقارات خلال الأشهر التي تلت قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام 2016، إذ اقتربت نسبة الزيادة من 100% في التكلفة، ما أجبر الشركات على رفع أسعارها، لتعويض فارق التكلفة في الوحدات التي تم بيعها قبل التعويم ولم يتم إنشاؤها.

وشهد الحديد ارتفاعا كبيرا في أسعاره منذ تحرير سعر الصرف، إذ أعلنت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الحديد ارتفعت بنسبة 60% منذ تعويم سعر الجنيه.

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