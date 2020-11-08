في استطلاع دوت الخليج.. 62%: البيع دون مقدمات يؤثر بالسلب على أداء القطاع العقاري

فريق دوت الخليج _ وضعت التغيرات التي طرأت على الساحة خلال السنوات الماضية بشكل عام وفي الأشهر الماضية على وجه التحديد، الشركات في السوق العقارية أمام عدة خيارات للتغلب على محور ارتفاع التكلفة، ولجذب العملاء في ظل المنافسة التي يشهدها السوق، تمثل أبرزها في مقدمات الحجز والتي سارعت الشركات إلى خفض قيمتها حتى وصلت الآن في العديد من المشروعات إلى 0%.

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وأمام هذا الوضع رجح 31 مشاركا في استبيان جريدة «دوت الخليج» حدوث تأثيرات سلبية على السوق وأداء القطاع العقاري جراء بيع الوحدات دون مقدمات، حيث بلغت نسبتهم 62%، مقابل 10 مشاركين بنسبة 20% رأوا أن التأثير إيجابي وخاصة في محور المبيعات وتشجيع العملاء على اتخاذ قرار الشراء وكسر حالة الهدوء التي يمر بها السوق في أوقات كثيرة.

وبلغ عدد الأصوات التي رأت أنه لن يكون هناك تأثير إيجابي أو سلبي على السوق من هذه الآليات التسويقية، 9 أصوات، بنسبة 18% من المشاركين في الاستبيان.

وتشهد عدة مناطق في القاهرة الكبرى والمدن الجديدة منافسة شرسة بين شركات الاستثمار العقاري، وخاصة في شريحة الإسكان الفاخر التي لا تمثل أكثر من 15% من حجم الطلب في السوق، ما أدى إلى زيادة حدة التنافس على العملاء، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على توفير احتياجات الطبقات الأخرى.

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