النساجون الشرقيون للسجاد تحقق 607.9 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر بارتفاع 3%

رنا ممدوح _ حققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد ارتفاعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 1.8%، لتصل إلى 607.904 مليون جنيه بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 597.367 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

في حين تراجعت صافي المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 12.1% لتصل إلى 6.666.718 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 7.583.126 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 825.996 مليون جنيه، مقابل 781.881 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 5.840.721 مليار جنيه بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 6.801.244 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم الأساسي في الأرباح 0.90 جنيه مقابل 0.75 جنيه بالفترة المماثلة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي الأرباح بعد الضرائب إلى 596.267 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 499.761 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 2.419.460 مليار جنيه ، مقابل 2.689.144 مليار جنيه بالفترة المناظرة.