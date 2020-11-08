في استطلاع دوت الخليج.. 54% يتوقعون استقرار أرباح الشركات العقارية

فريق دوت الخليج _ انخفضت إيرادات نسبة كبيرة من الشركات العاملة في السوق العقارية على مدار الأشهر الماضية، مع انخفاض معدلات الطلب نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم اتخاذها من جانب، وتأثر القدرة الشرائية للمواطنين بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم إقرارها من جانب آخر، الأمر الذي وجه الأنظار إلى أرباح الشركات وكيف سيكون اتجاهها خلال الفترة المقبلة، وهو ما استعرضته جريدة «دوت الخليج» في أحد بنود الاستبيان الذي أجرته.

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وتوقع 27 مشاركا في الاستبيان حدوث استقرار في أرباح الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة، بنسبة بلغت 54% من الأصوات، وذلك بالتزامن مع عودة النشاط مجددا للمبيعات، فيما رجح 19 مشاركا بأصوات نسبتها 38% هبوط أرباح الشركات، بينما رأى 4 مشاركين أن الأرباح سوف تصعد.

وفي تقرير حديث لوكالة فإن الأرباح المجمعة لأكبر 5 شركات عقارية مدرجة بالبورصة المصرية والتي تتمثل في مجموعة طلعت مصطفى القابضة وبالم هيلز للتعمير وسوديك وإعمار مصر للتنمية ومدينة نصر للإسكان والتعمير، تراجعت بحوالى 31% فى الربع الثاني من العام الحالى مع تباطؤ المبيعات وسط تداعيات وباء فيروس كورونا بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى والتى شهدت موجة مبيعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغ إجمالي أرباح الشركات العقارية الخمس الكبرى حوالى 1.018 مليار جنيه خلال الربع الثاني، مقارنة مع 1.470 مليار جنيه قبل عام، فيما بلغت إيراداتها 4.795 مليار جنيه في الربع الثاني، بتراجع 18.5 % على أساس سنوي.

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