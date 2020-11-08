في استطلاع دوت الخليج.. نتائج متقاربة حول إمكانية رواج الاستحواذات والاندماجات

فريق دوت الخليج _ تقاربت النتائج في التصويت على البند الخاص بإمكانية حدوث رواج في عمليات الدمج والاستحواذ داخل السوق العقارية المصرية خلال الفترة المقبلة، في الاستبيان الذي أجرته جريدة «دوت الخليج»، إذ بلغ عدد الأصوات التي توقعت حدوث اندماجات واستحواذات 38%، بعدد 19 صوتا، فيما رأى 32% من المشاركين أن حدوث رواج في تلك العمليات من الممكن أن يحدث، وأكد 15 مشاركا بنسبة 30% أنه لن يكون هناك رواج في تلك الجزئية.

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وتزايدت معدلات الشراكات بين المستثمرين والشركات العقارية خلال الفترة الماضية، بل والشراكات مع بنوك بهدف التغلب على محور توافر السيولة، وهو ما اعتبره كثيرون بديلا للجوء إلى الاقتراض، أو الحصول على تمويلات بأي وسائل أخرى، الأمر الذي رجح إمكانية حدوث عمليات استحواذات بصورة أكبر وخاصة مع عجز بعض الشركات عن استكمال خطتها الاستثمارية في ظل ارتفاع التكلفة وعدم قدرتها على المنافسة.

وساهم ظهور فيروس كورونا وتداعياته السلبية على الأسواق في زيادة احتمالية رواج عمليات الاندماجات، وخاصة مع تزايد الصعوبات التي فرضت نفسها على الساحة المحلية والعالمية، ونفاذ السيولة وضعف الإيرادات لدى عدة شركات، إلى جانب دخول شركات جديدة العمل بالسوق العقارية إلى النشاط وحصولها على مساحات من الأراضي، ما جعل كثيرين يؤيدون تحول تلك الشركات إلى فرص استمارية أمام الشركات العملاقة، ومن ثم دخولها تحت مظلتها.

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