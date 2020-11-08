مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بصورة طفيفة في مستهل التعاملات بضغط مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي بصورة طفيفة بنسبة 0.05% في التعاملات الصباحية، متداولا عند مستوى 10624 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب، وبجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.38%، ليتداول عند مستوى 63.01 جنيه.

في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.32%، و0.28% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 139.155 مليون جنيه على 133 شركة من خلال 6.390 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 53 شركة مقابل تراجع 44 في حين لم تتغير أسعار 35.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الاجانب وسجلوا صافي بقيمة 1.890 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.976 مليون جنيه، مقابل 85.680 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 964.838 ألف جنيه، منها 888.178ألف جنيه للأفراد، و76.660 ألف جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.855 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 3.477 مليون جنيه، مقابل 621.460 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.93%، تلاه سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 9.49%، ثم سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 6.06%.

في حين تصدر سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99%، تلاه سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.82%، ثم سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 7.54%.

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