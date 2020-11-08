النتائج الكاملة لاستطلاع جريدة دوت الخليج عن مستقبل القطاع العقاري

تنشر بوابة دوت الخليج جورنال النتائج الكاملة لاستطلاع الرأي الذي نظمته جريدة دوت الخليج عن مستقبل القطاع العقاري، والذي شارك به 50 من قادة الشركات ومجتمع الأعمال.

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ضم الاستبيان 6 أسئلة رئيسية شملت قياس درجة المخاطر المرتبطة بالسوق العقارية، ومستوى الطلب، وحركة الأسعار، ووضع المنافسة، واحتمالات رواج عمليات الدمج والاستحواذ، وتوقعات ربحية الشركات العقارية.

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جاء الاستطلاع ضمن عدد خاص أصدرته جريدة دوت الخليج بمناسبة معرض ومؤتمر سيتي سكيب القاهرة 2020، والذي رعته جريدة دوت الخليج إعلاميا.

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المشاركون في استطلاع دوت الخليج