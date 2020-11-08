وزيرة الصحة: القاهرة والإسكندرية الأعلى إصابة بفيروس كورونا.. والصعيد الأقل

دوت الخليج _ قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أن محافطتي القاهرة والإسكندرية هي الأعلى إصابة بفيروس كورونا، ثم الإسكندرية، مشيرة إلى أن محافظات الوجه القبلي هي الأقل في عدد الحالات.

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ودعت في مؤتمر صحفي تعقده الآن إلى الإلتزام بصورة أكثر صرامة بالإجراءات الاحترازية خاصة على مستوى الأماكن المغلقة تجنبا لتزايد عدد الحالات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن هناك خريطة تفاعلية دقيقة ترصد جميع الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لها، وتوضح أكثر الفئات إصابة.

وأكدت أن 65% من الإصابات تتركز في الموجودين في أماكن مغلقة، وتحديدا غير العاملين مثل ربات البيوت والمتقاعدين، ويأتي بعدهم العاملين في القطاع الصحي، وأن الفئات الأقل إصابة هم الفلاحين والعاملين في أماكن مفتوحة.

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