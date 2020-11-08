الجيزة العامة للمقاولات تحقق 40.2 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر بانخفاض 16.2%

رنا ممدوح _ سجلت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بأول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 16.2%، لتصل إلى 40.224 مليون جنيه، مقابل 47.999 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وتراجعت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 730.561 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 805.051 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

في حين ارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 76.117 مليون جنيه، مقابل 69.811 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة النشاط مبلغ 654.444 مليون جنيه بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 735.230 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح الجيزة العامة للمقاولات خلال نفس الفترة إلى 40.219 مليون جنيه مقابل 48.107 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح بأول تسعة أشهر من العام الجاري مبلغ 0.12 جنيه مقابل 0.14 جنيه بالفترة المماثلة.

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