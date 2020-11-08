الحديد والصلب المصرية: تعيين مكتب عبد الشهيد للمحاماة لإنهاء إجراءات فصل المناجم

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على التعاقد مع مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بفصل مناجم الشركة عن مصانعها.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فيشمل التعاقد أيضاً تأسيس شركة جديدة بمناجم الشركة الحالية وذلك بعد دراسة كافة العروض المقدمة، حيث أنه أقل الأسعار وقد تضمن العرض تفصيلا دقيقا لتنفيذ الأعمال والتقسيم على أربع مراحل، بالإضافة تحديد مدة قصيرة لتنفيذ الأعمال وذلك بناء على التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة لهذا الشأن.

وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلنت الشركة عن موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصريةعلى البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.

وأفادت الشركة أن العمومية وافقت على تأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين، مع قيام شركة الحديد والصلب المصرية بتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين ومايخص كل منهما من أصول والتزامات.

وستقوم الشركة بإعداد قوائم مالية للشركتين وكذا القوائم المالية الافتراضية عن عامين سابقين وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتهما وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة التحقق المشكلة وفقاً للمادة 19 من القانون 203 لسنة 1991 والمعدلة بالقانون رقم 185 لسنة 2020.

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